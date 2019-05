ROMA JUVE FLORENZI RONALDO / Fa ancora discutere la presa in giro di Ronaldo a Florenzi all'inizio del secondo tempo di Roma-Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il terzino giallorosso si è scagliato contro il portoghese dopo che la mancata restituzione del pallone, quest'ultimo ha 'reagito' irridendoa proposito della sua altezza: "Sei troppo basso per parlare", le parole rivoltegli da. Il comportante del fuoriclasse bianconero non è piaciuto per nulla ai tifosi romanisti, tra questi il giornalista Lucache a 'Tiki Taka' si è scagliato contro proprio l'ex Real Madrid: "Questo è successo di grande godimento, in più è stata data una lezione al campione sopravvalutato dal sorriso di plastica - le sue dichiarazioni - Un grande cafone, irride l'avversario. Ridi, pagliaccio!"