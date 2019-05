Milan, svolta Gattuso: la Champions allontana l'addio

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO ALLENATORE / Gattuso e il suo Milan stanno vivendo in un'altalena di emozioni. Il tecnico dopo una serie di partite disastrose è riuscito a rimettere in carreggiata la squadra per la volata finale. La ChampionsLeague adesso è tornata possibile anche se non dipende dai rossoneri. Il Milan dopo il derby ha buttato via tutti i punti di vantaggio sull'Atalanta e adesso è costretta ad inseguire e a sperare in qualche passo falso dell'avversario.

Il futuro di Gattuso sembra già segnato e i nomi dei successori non mancano: si va dai big Pochettino, Mourinho e Sarri alle idee nostrane che portano a Giampaolo, Di Francesco e Gasperini. Ma lo scenario potrebbe nuovamente cambiare: come riporta 'Sportmediaset' Gattuso si è ripreso il Milan, la squadra è tutta unita attorno a lui. Conquistare la Champions League all'ultimo respiro potrebbe valere una riconferma: cacciare l'uomo dell'impresa risulterebbe infatti impopolare.

