Inter e Roma, sorpresa Herrera: arriva la rinuncia

INTER ROMA SORPRESA HERRERA NAZIONALE / Hector Herrera non prenderà parte alla Gold Cup con il suo Messico. La rinuncia del centrocampista - come riporta 'Mundo Deportivo' - sarebbe arrivata per motivi legati al suo futuro professionale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il calciatore, che in estate lascerà ila parametro zero, dovrebbe trasferirsi all, che ha battuto la concorrenza di. Herrera è chiamato a definire il suo futuro, che vista la scelta di non andare in Nazionale potrebbe rivelare qualche sorpresa. Un'ipotesi questa che in Spagna non scartano del tutto ma che appare comunque davvero difficile.