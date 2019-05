INTER RAKITIC MANCHESTER UNITED / Pericolo Manchester United per l'Inter nella corsa a Ivan Rakitic. Il club inglese - scrive il 'Sun' - starebbe preparando l'assalto per il centrocampista croato, che potrebbe lasciare il Barcellona a fine stagione.

I 'Red Devils' potrebbero inserirsi per Rakitic dopo l’addio di Under Herrera e il futuro sempre più incerto di PaulL'ex Siviglia sarebbe il primo nome nella lista di Solskjaer e la dirigenza dello United presto potrebbe muoversi per cercare di ingaggiare il giocatore vice-campione del mondo. La stampa spagnola nei giorni scorsi aveva parlato di una trattativa già avviata tra Inter e Barcellona per il passaggio di Rakitic in maglia nerazzurra.