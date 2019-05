JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MADRID / Lunga intervista di Cristiano Ronaldo rilasciata pochi giorni dopo la tripletta all'Atletico che aveva permesso alla Juventus di superare il turno: "Cris, domani devi vincere" - si legge su 'Repubblica.it' - Questo ti rende più attivo. Devi allenarti in continuazione, però arriva un momento in cui dici: senti, lasciami stare... La gente ti giudica costantemente: "Ormai è finito. Ha 33, 34, 35 anni, dovrebbe smettere".

E tu vuoi lasciarli di stucco: sono ancora io"

ROBOT - "Non penso che credano sia un robot, però mi vedono come uno che non può mai avere un problema, non può mai essere triste, mai avere preoccupazioni. La gente identifica il successo, la spensieratezza, con i soldi. Nella Juve mi sono adattato perfettamente. Hanno visto che non sono un venditore di fumo. È Cristiano, ed è quello che è perché si cura. Una cosa è parlare..."

AFFETTO - "A Madrid per strada mi dicono: "Cris, torna a casa, questa resta sempre casa tua...". Mi piace sentirlo"

FUTURO - "Allenatore? Non lo escludo, ma per il momento non ci penso..."

BARCELLONA - "Non fa per me, no... Ci sono stato un paio di volte e mi sono accorto che non amano molto Cristiano, ma è normale, è per via della rivalità, non importa"

