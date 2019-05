BRIGHTON ESONERO HUGHTON / Ieri la sconfitta per 4-1 contro i campioni d’Inghilterra del Manchester City, ininfluente comunque ai fini della salvezza. Oggi, il cambio in panchina per il Brighton.

Il club di Premier League ha ufficializzato in mattinata il divorzio con il tecnico Chrisinsieme ai suoi collaboratori Trollope e Nevin. Il Brighton ha comunicato inoltre che proseguono le trattative per la ricerca del prossimo manager in vista della prossima stagione.