Coppa Italia, designato l'arbitro di Atalanta-Lazio

COPPA ITALIA ARBITRO - E' stato designato l'arbitro della finale di Coppa Italia. A dirigere la sfida tra Atalanta e Lazio in programma mercoledì sera allo stadio 'Olimpico' sarà Luca Banti.

Il 45enne fischietto di Livorno sarà assistito da, mentre il quarto uomo saràed al Var ci saranno. Per Banti, che in questa stagione ha arbitrato la Supercoppa Italiana, è alla sua prima finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre hanno un bilancio negativo con lui: 8 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte per i biancocelesti di; 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte per i nerazzurri di