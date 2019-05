DIRETTA BOLOGNA PARMA - Il Bologna ed il Parma si affrontano nel primo posticipo del lunedì valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Un derby emiliano molto sentito che rappresentato un autentico scontro diretto in chiave salvezza. I rossoblu di Mihajlovic vanno a caccia di una vittoria che vorrebbe dire sorpasso in classifica sui ducali, mentre i gialloblu di D'Aversa potrebbero accontentarsi anche di un pareggio per restare a distanza di sicurezza dal terzultimo posto.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Dall'Ara' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio.

Parma (3-4-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola, Rigoni, Scozzarella, Dimarco; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.

CLASSIFICA: Juventus punti 89, Napoli 76, Atalanta 65, Inter* 63, Milan 62, Roma 62, Torino 60, Lazio 58, Sampdoria 49, Sassuolo 42, Spal 42, Fiorentina 40, Cagliari 40, Parma* 38, Bologna* 37, Udinese 37, Genoa 36, Empoli 35, Frosinone 24, Chievo* 15.

*Una partita in meno

