ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. E' soprattutto la giornata di mister Sarri, che dopo un anno difficile inPremier League riesce a centrare la qualificazione in Champions League mantenendo il terzo posto all'atto finale del campionato, aspettando il responso della finale di Europa League contro l'Arsenal. Le critiche feroci degli scorsi mesi sembrano lontane, tuttavia il suo futuro in Blues non è così scontato. Si vedrà. Sorride anche Eder, tornato alla rete in Cina contro il Guangzhou di Cannavaro, che ormai pare in crisi.

ITALIANS, DA BALOTELLI A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6 – Fedelissimo dell'undici titolare di Sarri in tutta la stagione, gioca anche l'ultimo atto di Premier League col Leicester, ricevendo peraltro il suo ottavo cartellino giallo al 30'.

DAVIDE ZAPPACOSTA (Chelsea) 6 - Dopo l'ottimo scampolo di partita offerto nella semifinale di ritorno con l'Eintracht Francoforte, Sarri lo premia con la titolarità nel pareggio a reti inviolate contro il Leicester. Mette in mezzo untraversone molto pericoloso sullo scadere dei primi 45', poi qualche discesa senza strafare.

ADAM MASINA (Watford) 5 - Entra in campo al 67' quando il risultato risulta già compromesso nella sfida contro il West Ham di Ogbonna (che siede in panchina), e con un uomo in meno per via dell'espulsione di Holebas. Finisce 1-4 per gli avversari l'ultimo atto della stagione.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Matteo Darmian (Manchester United), Emerson Palmieri (Chelsea)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 7 - Il suo lo ha fatto, e anche bene in fin dei conti. Conclude il campionato al terzo posto, alle spalle di squadre galattiche come Liverpool e il City campione, conquistando comunque l'accesso alla prossima Champions League e restando in attesa del derby nel derby di Baku, in finale di Europa League. Tuttavia la sua permanenza in Blues non è affatto scontata. Ma in campionato di più non avrebbe potuto fare.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6 - Orchestra il gioco con ordine nella gara esterna vinta 2-1 contro l'Angers.

GIANLUIGI BUFFON (Psg) 7 - Torna in campo da titolare e para un rigore nei minuti finali a Tayt, ma non può nulla sulla successiva ribattuta a rete. Il Psg vince comunque 2-1.

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 5 - Gode di una buona occasione ad inizio ripresa, ma il pallone colpito di testa al centro dell'area di rigore termina a lato.

Si fa ammonire e poi sostituire al minuto 78 della sfida interna persa malamente contro il Lione 3-0.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco), Andrea Raggi (Monaco), Antonio Barreca (Monaco)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5,5 - Gioca con Frantz dietro le due punte, ma contro l'Hannover non c'è niente da fare. Finisce 3-0 senza appello, in una prova grigia da parte di tutta la squadra.

GIULIO DONATI (Magonza) 6,5 - Subentra al 47' rilevando Brosinski nella gara vinta 2-0 contro l'Eintracht. Contiene bene le sortite offensive avversarie, senza disdegnare le discese.

LIGA

CRISTIANO PICCINI (Valencia) 6 - Buona gara in fase di sovrapposizione contro l'Alaves. Il Valencia regola gli avversari 3-1 pur andando in svantaggio.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Verde (Valladolid), Daniele Bonera (Villarreal)

CINA

GABRIEL PALETTA (Jiangsu Suning) 5,5 - La gara contro il Guangzhou, fuori casa, non è facile. La sua prestazione nel complesso non è cattiva, anche se qualcosa di troppo concede. Finisce 2-2.

EDER (Jiangsu Suning) 7 - Segna il suo quarto gol in campionato al 66', pareggiando temporaneamente i conti contro il Guangzhou di Cannavaro. Apparso in ripresa rispetto le ultime uscite anche sul piano atletico.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5,5 - E' crisi? Il suo Guangzhou di fatto non vince più, impattando nel 2-2 casalingo contro lo Jiangsu Suning di Eder e Paletta. A salvarlo dalla sconfitta un rigore realizzato al 92', mentre in classifica rimane terzo ma con distacco sconfortante dalla capolista Beijing Guoan.

NON HANNO GIOCATO: Graziano Pellé (Shandong Luneng)

RESTO DEL MONDO

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) - Campionato greco terminato.

GIANLUCA CURCI (Hammarby) 6,5 - Due tiri in porta subiti, mai titubante. Para quello che c'è da parare e dà sicurezza al reparto. Finora ottima la sua avventura svedese. Piegato 2-0 il Sirius.

SIMONE SCUFFET (Kasimpasa) 6 - Subisce i due gol del sorpasso nel giro di pochi minuti, ma il Kasimpasa è frastornato dopo l'espulsione rimediata al 42' da Pavelka. Non commette errori.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6 - Rileva Babhir al minuto 70, ma la partita è già indirizzata in favore dei suoi compagni, terminando col risultato di 1-0.

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia), Alessio Cerci (Ankaragucu), Claudio Marchisio (Zenit San Pietroburgo), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca), Davide Lanzafame (Ferencvaros)

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

FABIO CANNAVARO (GUANGZHOU EVERGRANDE) 5,5

ADAM MASINA (WATFORD) 5

MARIO BALOTELLI (MARSIGLIA) 5

TOP

MAURIZIO SARRI (CHELSEA) 7

EDER (JIANGSU SUNING) 7

GIANLUIGI BUFFON (PSG) 7

