Milan, Donnarumma pressa la Juventus: "Faccia il suo dovere"

MILAN DONNARUMMA JUVENTUS - La corsa Champions League entra nel vivo con le ultime due giornate. L'Inter stasera gioca in posticipo contro il Chievo, poi mancheranno solo 180 minuti per assegnare gli ultimi due posti per l'Europa che conta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Grazie al successo in trasferta contro la Fiorentina è ancora in corsa anche il, ma i rossoneri dipendono anche dai risultati delle altre squadre, in particolare dell'che domenica prossima sarà impegnata sul campo della. Per le altre news sul Milan CLICCA QUI! Gli uomini di, quindi, dovranno tifare per gli storici rivali bianconeri: "Speriamo che la Juve faccia il suo dovere!" le parole riportate dal 'Corriere della Sera' che Gianluigiavrebbe pronunciato uscendo dal 'Franchi'. Come spesso accade, negli ultimi turni dici sono risultati a sorpresa di formazioni che fanno il colpaccio contro compagini più blasonate che non hanno più obiettivi. Staremo a vedere.