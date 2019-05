EMPOLI CORSI SAMPDORIA / L'Empoli ha battuto ieri pomeriggio la Sampdoria per 2-1, riaprendo del tutto la corsa salvezza che nelle ultime due giornate sarà più agguerrita che mai. Toscani ancora terzultimi ma che adesso ci credono, nonostante due impegni durissimi con Torino e Inter.

Il presidente degli azzurri, Fabrizio, intervenuto stamani a 'Radio Anch'io' su 'Radio Uno' ha commentato il successo in casa dei blucerchiati, spegnendo le polemiche sullo scarso impegno dei liguri. "Vittoria bella e meritata, le nostre motivazioni hanno fatto la differenza. Proveremo a fare l'impresa, non abbiamo niente da perdere. Il nostro vantaggio è che le rivali potrebbero avere paura. Accuse alla Sampdoria? Chiacchiere da bar, ho sempre accettato i verdetti di campo e non commento. Forse ci siamo svegliati tardi, ma il cambio di allenatore è servito. Non so se abbiamo sbagliato a mandare via e poi riprendere. Concludiamo la stagione innanzitutto, poi vedremo se resterà anche in".