JUVENTUS ULTIME CALCIOMERCATO AGNELLI ALLEGRI / Inizia la settimana decisiva per il calciomercato e il prossimo futuro della Juventus. È agli sgoccioli il countdown per l'incontro tra il presidente Agnelli ed il tecnico Allegri per il destino della panchina della Juventus, che si cautela valutando i possibili eredi da Guardiola a Conte e non solo, mentre il Ds Fabio Paratici stringe per arrivare ai grandi colpi nella lista degli obiettivi: Pogba, Rabiot, Chiesa e gli altri. Ecco dunque cosa dobbiamo aspettarci dal calciomercato Juventus nelle prossime ore.

Juventus, le ultime sull'incontro Agnelli-Allegri e i possibili sostituti in panchina

Lo ha annunciato lo stesso allenatore Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus: il faccia a faccia decisivo con il presidente bianconero Andrea Agnelli andrà in scena questa settimana e servirà a definire una volta per tutte la posizione della panchina e del tecnico che ha voluto ribadire di "aver tutto in mente da sei mesi, poi devo consultare il presidente. Le cose le ho sempre ben chiare. Quando ci vedremo, parleremo di tutto". E i temi da trattare sono diversi, non tutti pienamente condivisi. Come raccontato da Calciomercato.it infatti, Agnelli è disposto a proseguire con Allegri in panchina ma non vorrebbe prolungare l'attuale contratto in scadenza nel 2020. Questo perché il numero uno bianconero non vorrebbe impegnarsi a lungo dal punto di vista economico quando tra un anno ci saranno diversi grandi allenatori che potrebbero cambiare squadra e fanno gola alla 'Vecchia Signora'. Da parte sua, invece, Allegri difficilmente rimarrebbe in sella con un accordo in scadenza e rilancia chiedendo investimenti per potersi nuovamente confermare in Italia e sopratutto per andare alla conquista dell'Europa. Richieste comprensibili, che si scontrano però con la visione della dirigenza espressa proprio ieri dal vicepresidente Pavel Nedved che ha escluso grandi cambiamenti sul mercato e liquidato la questione Allegri con un "chi vivrà, vedrà".

L'attesa comunque è quasi finita. Non resta che aspettare il vertice presidenziale per capire cosa sarà della panchina della Juventus, che comunque non può farsi trovare impreparata in alcun caso e dunque nel frattempo lavora ai possibili sostituti del livornese. Il sogno sarebbe Pep Guardiola, fresco di titolo col Manchester City in Premier League ma eventualmente più raggiungibile tra un anno, quando arriverà agli ultimi 12 mesi di contratto. Calda l'ipotesi Didier Deschamps, che come Guardiola potrebbe ottenere il via libera dalla Francia in maniera più agevole dopo l'Europeo 2020.

Juventus, le mosse di calciomercato: da Pogba a Chiesa

Un'opzione valida, come raccolto da Calciomercato.it, è rappresentata da Mauricio Pochettino con il quale però non risultano al momento contatto diretti e, sopratutto, 'spaventa' la richiesta di ingaggio: guadagna 12 milioni di euro a stagione dopo l'ultimo rinnovo col Tottenham e in caso di trasferimento punta ad alzare l'asticella. Tra le ipotesi che già conoscono la Serie A sono circolate le idee Simone, Eusebio, Marcoe Sinisa, il quale però sembra aver già perso quota. Senza dimenticare la suggestione del grande ritorno di Antonioche dopo la riappacificazione con Agnelli tornerebbe in bianconero, ma sarebbe proprio il presidente a non essere al momento convinto di tale ipotesi mentre l'si fa avanti e cerca di stringere per il manager leccese. Liberando di conseguenza Luciano Spalletti, che il noto giornalista Fabio Caressa in diretta tv ha 'proposto' proprio alla Juventus in un possibile intreccio che avrebbe davvero del clamoroso.

Al di là di quanto dichiarato da Pavel Nedved, in casa Juve comunque si registra grande fermento anche per le dinamiche di calciomercato relative alla rosa da costruire in vista della prossima stagione. Ci sono diversi reparti da puntellare e restaurare, a partire dalla difesa dove i bianconeri vogliono inserire un nuovo giovane da far maturare in casa a cui affiancare un altro elemento pronto subito. Per la prima casella, viste le difficoltà nella trattativa per Ruben Dias del Benfica che costa molto, prende quota l'arrivo anticipato di Romero dal Genoa. Insieme a lui il sogno sarebbe de Ligt, sempre più vicino però al Barcellona e conteso anche dallo United (staccato al momento). La lista delle alternative, dunque, è lunga e con tante ipotesi che si stanno valutando: da Marquinhos a Jerome Boateng passando per Umtiti, Alderweireld, Manolas e Romagnoli che sarebbe il preferito dei dirigenti juventini.

A centrocampo il primo innesto è stato quello di Ramsey, ora molto dipenderà anche dal destino di Pjanic che è segnalato tra i possibili partenti e garantirebbe un tesoretto da reinvestire per nuovi acquisti. La linea è quella di costruire un centrocampo con più fisico e muscoli: Pogba resta il grande sogno e dopo aver di fatto comunicato l'addio allo United è sfida al Real Madrid, Milinkovic-Savic un altro nome da tenere in lista mentre è tornato forte il pressing su Adrien Rabiot che si svincola dal Psg e può essere il secondo colpaccio a parametro zero dell'estate. Si attende una risposta a giorni. In attacco, invece, si stringono i tempi per arrivare al rinnovo di Kean, da valutare le posizioni di Mandzukic, Douglas Costa e Dybala, mentre la pista Icardi viene costantemente monitorata e parte l'assalto a Federico Chiesa per anticipare le altre big: 50 milioni e una contropartita tecnica (Orsolini?) la proposta juventina.

