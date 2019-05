CALCIOMERCATO ROMA BONIEK / Zbigniew Boniek ha fatto il punto sul campionato italiano, internazionale e sul momento della Roma. Il presidente della Federcalcio polacca ha consigliato acquisti di mercato ai giallorossi: "Se non vai in Champions League e fra un anno vorresti andarci di nuovo, vendi o compri? L'anno prossimo devi rinforzarti per andarci - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - La Roma deve essere prima una struttura societaria forte, equilibrata. Poi ci sono mille allenatori che possono fare bene. Non è vero che gli allenatori devono avere grandissima esperienza. L'allenatore è bravo se funziona una struttura perfetta e organizzata. Ci sono 50 nomi che potrebbero andare alla Roma se c'è rigore, voglia e tutti remano nello stesso indirizzo".

IL CAMPIONATO - "La Juventus ha giocato anche meglio della Roma ma è una squadra già appagata e non spinge sull'acceleratore. Mirante ha fatto tre o quattro parate straordinarie. Questo campionato ci fa vedere che essere tra i primi quattro vale tanto.

In futuro i campionati potrebbero contare poco. Seha qualche problema questo non lo so. Se sono andati un po' oltre i rapporti umani potrebbero sacrificarlo".

PIATEK - "Prima ha segnato esageratamente troppo. Lui sa fare tutto. Ma è in una isola che non ha collegamenti in nessun porto. Il Milan gioca in maniera un po' strana. Suso non fa mai un cross, fa sempre lo stesso movimento. L'attaccante vive anche di palloni, Piatek è un grandissimo attaccante".

SUPER LEGA - "Ho già partecipato a due riunioni. Il progetto potrebbe essere esecutivo dal 2024. Noi vogliamo un prodotto fantastico. Lo scopo è guadagnare più soldi perhcé i grandi club hanno bisogno di più soldi per pagare i grandi calciatori. Questa novità è globale, si parla di Champions League ed Europa League. Si vogliono fare modifiche. Non può essere che in Champions entrino squadre e ci giochino per cento anni, i campionati sono troppo importanti. Oggi per vincere la Champions devi vincere 13 partite, dal 2024 ne devi fare 21 di partite".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui