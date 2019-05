JUVENTUS BONIEK / Roma-Juventus è stata, ieri sera, l'occasione per lanciare la nuova divisa ufficiale dei bianconeri per la stagione 2019/2020. Debutto poco fortunato visto lo 0-2 subito dai giallorossi. Ma la nuova maglia ha raccolto diverse critiche.

Tra cui quella del grande ex Boniek, che a 'Radio Anch'io' ha affermato senza mezzi termini: "Mi sembra di vedere l', non mi piace. Sembra il Palio di. Oggi si fa tutto per apparire, è questione di sponsor. Da ex juventino, con tutta sincerità, a me è piaciuta la maglia tradizionale. Poi i calciatori mi sembravano tutti piccoli con queste maglie larghe. Non mi piace".