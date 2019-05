CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Le due vittorie consecutive con Bologna e Fiorentina hanno rimesso il Milan in corsa per un posto in Champions League.

I rossoneri adesso si giocano tutto negli ultimi 180 minuti contro, sperando che davanti almeno una trarallenti. Ma secondo la 'Gazzetta dello Sport', che il quarto posto arrivi o meno, il destino del tecnico, che pure si è adoperato negli ultimi giorni per ridare serenità alla squadra reduce da una serie di gare difficili, sembra segnato. La società potrebbe decidere per la separazione al termine della stagione o potrebbe essere il calabrese stesso a dire basta.