CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Settimana decisiva per il futuro di Max Allegri. Dopo le tante indiscrezioni sull'incontro tra il tecnico e il presidente Agnelli, finalmente sembrano essere arrivati i giorni più caldi. Forse già domani o comunque entro venerdì prossimo, riporta 'Tuttosport', è atteso il summit per stabilire i progetti futuri.

Il toscano anche ieri ha ribadito la volontà di apportare cambiamenti alla rosa bianconera, ricevendo però la smentita di Nedved , che ha parlato di squadra di assoluto valore sia in Italia che in Europa: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Come già anticipato da Calciomercato.it, Agnelli è propenso a proseguire con Allegri, molto meno però a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2020. Molteplici i nomi accostati alla Juve in caso di separazione: dal sogno Guardiola all'ipotesi Deschamps, fino agli italiani Di Francesco, Giampaolo, Simone Inzaghi. Dall'estero resta valida anche l'opzione Pochettino, tecnico argentino che ha guidato il Tottenham alla finale di Champions League.

