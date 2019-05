JUVENTUS PIRLO ISCO / Si deciderà nei prossimi giorni il destino sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intanto la dirigenza bianconera contnua a tessere le proprie strategie per il mercato della prossima estate, con Andreache consiglia un calciatore in particolare al Ds Paratici: "Servono dei grandi centrocampisti per arrivare in fondo alla Champions League. Allegri ha da mesi in mente la Juve del futuro: forse ha capito che serve più qualità, che il reparto da migliorare è il centrocampo. Secondo me, se la Juve vuole vincere la Champions, deve prendere uno comein mezzo", le parole a 'Sky Sport' dell'ex regista della Nazionale.