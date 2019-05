ROMA JUVENTUS NZONZI / La Roma ha superato per 2-0 la Juventus nel posticipo dell''Olimpico'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I giallorossi sperano ancora nella qualificazione alla prossima Champions League, con Stevenche non si è voluto sbilanciare sul proprio futuro al termine del match: "Non è ancora il momento di fare bilanci, io alla Roma sto bene e mi sento a mio agio. Ma ora bisogna pensare solo alle ultime due partite e ai nostri obiettivi", le parole del centrocampista francese in zona mista.