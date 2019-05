ROMA JUVENTUS RANIERI / "Ci è voluto un gran Mirante a tenerci in partita".

elogia il suo portiere, autore di due-tre grandi interventi nel primo tempo, dopo la pesante vittoria contro lache tiene aperto ancora il discorso: "Sono soddisfatto della squadra, noi dobbiamo continuare a credere che ogni cosa sia possibile, sappiamo che non dipenderà da noi ma bisognerà andare fino in fondo con la coscienza a posto - ha aggiunto il tecnico della Roma a 'Sky Sport' - Coi miei ragazzi c'è un rapporto di onesta, ma esigo il massimo come lo esigo da me stesso. Atteggiamento difensivista? Io mi adatto ai giocatori, cerco di mettere i migliori in campo dando però un equilibrio alla mia squadra. Sono criticabile se non faccio giocare qualcuno, ma questo fa parte del calcio", ha concluso.