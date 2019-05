Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA JUVENTUS RANIERI / Claudioha parlato del proprio futuro dopo la vittoria contro lache tiene ancora vive le speranze: "Perché non mi reputo in corsa per la panchina delladel prossimo anno? Io ho firmato fino a giugno - ha risposto a 'Sky Sport' il tecnico giallorosso - Non mi va di darmi speranze, penso solo a lavorare. Se potrei accettare un ruolo di supervisore di un allenatore più giovane? Quando mi hanno chiamato mi hanno offerto un dopo, ma io ho detto che sono allenatore e che voglio continuare ad allenare. La società sa meglio di me quello che deve fare, sta aspettando perché vuole sapere dove saremo a fine campionato", ha concluso Ranieri.