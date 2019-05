Roma-Juventus 2-0, Florenzi e Dzeko stendono Allegri: Champions ancora possibile

SERIE A ROMA JUVENTUS / Va alla Roma la grande sfida dell'Olimpico. Una sfida scialba sbloccata da un gran gol di Alessandro Florenzi, protagonista all'inizio della ripresa di un acceso diverbio con Ronaldo, a dieci minuti dal termine e chiusa da Edin Dzeko nel recupero. Tre punti pesantissimi che permettono alla formazione di Ranieri di tenere ancora vive le speranze qualificazione alla prossima Champions.

Riagganciato il(avanti però negli scontri diretti) in classifica e ora il distacco dall'Inter è di appena un punto, anche se i nerazzurri avranno l'opportunità di riallungare domani sera contro il Chievo. Juve benino nel primo tempo, male nella ripresa. Terzo ko in campionato per l'undici di, in attesa di conoscere il suo futuro.

ROMA-JUVENTUS 2-0

79' Florenzi, 91' Dzeko (R)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 89, Napoli 76, Atalanta 65, Inter 63, Milan e Roma 62, Torino 60, Lazio 58, Sampdoria 49, Sassuolo 42, Spal 42, Fiorentina 40, Cagliari 40, Parma 38, Bologna 37, Udinese 37, Genoa 36, Empoli 35, Frosinone 24, Chievo 15.

