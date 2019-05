ROMA JUVENTUS MAGLIA / La Juventus nel match di stasera contro la Roma ha sfoggiato la nuova maglia in vista della prossima stagione.

La novità non ha portato bene ai bianconeri di Allegri, sconfitti per 2-0 all''Olimpico' in virtù delle reti realizzate nella ripresa da Florenzi e. Una divisa che non è stata accolta con entusiasmo dai tifosi della 'Vecchia Signora', che dopo le critiche dei giorni scorsi hanno sottolineato le loro perplessità sulla scelta del club per la nuova maglia scatenandosi nei commenti sui social network.