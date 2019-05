Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA JUVENTUS FLORENZI RONALDO / A inizio secondo tempo si accende la sfida dell'Olimpico tracon lo 'scontro' tradopo che i bianconeri non avevano riconsegnato il pallone ai giallorossi. Scontro con annessa presa in giro di CR7 al terzino: "Sei troppo piccolo per parlare". Alla fine abbraccio e sorrisi, soprattutto del fuoriclasse portoghese.