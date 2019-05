La Juventus continua a premere per Federico Chiesa. Il gioiello della Fiorentina è in cima alla lista dei desideri di Paratici per la prossima finestra estiva del mercato, ma sono comunque diverse le concorrenti per i cmapioni d'Italia nella corsa al nazionale azzurro.

Tra cui c'è anche l', che potrebbe sacrificare Matteoper arrivare al classe '97. Stando a 'Sport Mediaset' il sodalizio meneghino starebbe pensando di inserire il cartellino dell'ex Sassuolo nella trattativa con la Fiorentina per abbassare le richieste economiche dei gigliati, che valuterebbero Chiesa tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Politano quasi sicuramente verrà riscattato dall'Inter a fine stagione per una cifra intorno ai 20 milioni.