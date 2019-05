JUVENTUS SALAH / Non basta il 2-0 al Wolverhampton al Liverpool per scavalcare il Manchester City e ritornare sul tetto della Premier League. Mohamed Salah è comunque orgoglioso della stagione del 'Reds' di Klopp, che il prossimo 1 giugno nel derby contro il Tottenham cercheranno il riscatto nella finale di Champions a Madrid.

L'ex Roma, accostato anche allaoltre che a Real Madrid e Barcellona, chiude anche ad un ipotetico addio al Liverpool: "Abbiamo perso una sola partita in tutto il campionato. Non potevamo fare meglio. Lotteremo per il titolo anche nella prossima stagione", le parole dell'egiziano come riporta 'Sky Sports UK'. E' destinato quindi a sfumare almeno per la prossima estate il 'sogno' Salah per la Juve, con l'attaccante che sarebbe in pole nei desideri dei bianconeri in caso di partenza di Paulo