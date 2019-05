SPAL NAPOLI ANCELOTTI / Terza vittoria consecutiva in campionato per il Napoli, che supera anche la Spal con il risultato di 2-1. Queste le dichiarazioni di Davide Ancelotti, vice allenatore azzurro, riportate sul profilo Twitter del Napoli: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo.

Il secondo tempo abbiamo sofferto per 10 o 15 minuti ma abbiamo reagito subito dopo il loro gol. Credo che la vittoria di oggi sia meritata, anche se dobbiamo migliorare nella precisione". Un bilancio, infine, sulla stagione della squadra azzurra: "Sono molto contento della stagione. C’è il rammarico per non aver vinto nulla ma con qualche accorgimento l’anno prossimo ci riproveremo".