CALCIOMERCATO JUVENTUS NEDVED / "Chi vivrà, vedrà".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Prima di Roma-Juventus , Pavelha lasciato in sospeso il discorso sulla conferma o meno di Massimiliano: "L'incontro che ci sarà tra lui e Andreanon è clamoroso - le parole del vicepresidente bianconero ai microfoni di 'Sky Sport' - C'è sempre stato, anzi stavolta arriverà pure in anticipo. Però, aspettiamo. Se ci saranno grandi novità nel prossimo mercato? Credo di no, perché la rosa è di assoluto valore sia in Italia che in Europa. Se Allegri guiderà la squadra anche nella stagione ventura? Chi vivrà, vedrà - ha risposto - Questo è il detto di mio figlio, per cui aspettiamo".