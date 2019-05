ROMA JUVENTUS NUOVA MAGLIA / A circa un'ora dal fischio di inizio, è tutto pronto per il big match tra Roma e Juventus, valevole per la 36a giornata di Serie A.

La gara segnerà l'esordio in massima serie della rivoluzionaria casacca bianconera, presentata stamattina con un video sui social : la divisa, che sarà indossata per tutta la prossima stagione, non avrà le tradizionali strisce, ma proporrà due bande larghe bianche e nere intervellate da una sottile striscia rosa che richiama il primo colore sociale del club piemontese. Attraverso alcune immagini postate sui social, i bianconeri hanno quindi confermato che già da stasera i campioni bianconeri indosseranno il nuovo completo

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui