INTER CONTE / Antonio Conte è sempre più vicino alla panchina dell'Inter. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la dirigenza nerazzurra avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'allenatore pugliese per un contratto che potrebbe essere addirittura quadriennale, fino al 2023, e non triennale come ipotizzato finora.

Per le ultimissime di mercato CLICCA QUI

Si tratta ovviamente di un primo accordo verbale tra le parti che andrà formalizzato nelle prossime settimane, ma l'ex Juventus e Chelsea sembra ormai ad un passo. Confermata, dunque, l'anticipazione di Calciomercato.it con l'Inter in primissima fila per Conte. Decisivo nel convincere il tecnico Beppe Marotta, che di comune accordo con la proprietà sembra aver deciso di affrontare un importantissimo sforzo economico per portare l'ex ct azzurro in panchina. L'esonero di Spalletti e del suo staff costerà infatti circa 30 milioni di euro alla società nerazzurra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui