FROSINONE UDINESE TUDOR / L'Udinese passa sul campo del già retrocesso Frosinone e tiene a debita distanza l'Empoli di Andreazzoli. Questo il commento di Igor Tudor ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, portando a casa una vittoria importantissima. Poi se l'Empoli vince gli facciamo i complimenti, ma pensiamo alle nostre gare.

Tutti pensavano fosse facile giocare contro una squadra già in Serie B, ma non lo è stato". Testa, ora, alla: "Dobbiamo dimenticarci di questa gara e pensare già alla prossima con la Spal, che non sarà facile. Niente è scontato: a volte si pensa che una squadra sia già fuori dal pericolo, ma bastano poche partite per ribaltare tutto. Siamo fiduciosi, la squadra è in costante crescita. Sappiamo che potrebbe essere decisiva".