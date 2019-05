SAMPDORIA EMPOLI ANDREAZZOLI / Soddisfatto per la vittoria del suo Empoli contro la Sampdoria, Aurelio Andreazzoli ha rilasciato alcune parole a fine gara: "Siamo stati premiati, abbiamo trovato quello che cercavamo da luglio, ovvero una vittoria in trasferta - le sue parole a 'Sky Sport' - Chi fa questo lavoro si deve adattare alle situazioni.

Se riesci a far lavorare i ragazzi con piacere hai dei vantaggi. Difficoltà dopo il ritorno? Non è stato difficile anche se i cassetti erano un po' in disordine. Ora siamo più ordinati di prima, abbiamo ritrovato anche una continuità sotto l'aspetto fisico. Abbiamo fatto un passo in avanti. Oggi ci siamo riproposti, avevamo tanti problemi ma i ragazzi sono stati bravi".