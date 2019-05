PAGELLE SPAL NAPOLI PRIMO TEMPO / Partita un po' noiosetta e sostanzialmente senza grossi spunti, quella fra Spal e Napoli. Complice anche l'assenza di obiettivi per entrambe, le squadre si affrontano regalando anche qualche emozione (come il rigore negato a Petagna per fallo di Koulibaly), ma senza mai impensierire davvero i due portieri. Amin Younes uno dei più attivi fra le fila azzurre, nella Spal invece sempre ottime sensazioni da Lazzari, peraltro osservato speciale.

SPAL

Viviano 6

Bonifazi 6,5

Cionek 6,5

Vicari 6,5

Lazzari 6,5

Murgia 6

Missiroli 6 (dal 24' pt Schiattarella 6)

Valoti 6

Fares 6

Floccari 5,5

Petagna 6

All.

Semplici 6



NAPOLI

Meret 6

Malcuit 6

Koulibaly 6,5

Luperto 6,5

Mario Rui 6

Callejon 6,5

Allan 6

Fabian 6

Zielinski 5,5

Younes 6,5

Milik 5,5

All. Ancelotti 6

Tabellino Spal-Napoli (primo tempo 0-0)

SPAL (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari, Murgia, Missiroli (31′ Schiattarella), Valoti; Floccari, Petagna.

A disp. Gomis, Poluzzi, Regini, Simic, Dickmann, Felipe, Costa, Valdifiori, Jankovic, Paloschi, Antenucci.

All. Semplici.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Younes; Zielinski, Milik.

A disp. Karnezis, D’Andrea, Albiol, Ghoulam, Hysaj, Verdi, Gaetano.

All. Ancelotti.

MARCATORI: –

AMMONITI: –

