Premier League, 38a giornata: Manchester City campione d'Inghilterra

PREMIER LEAGUE MANCHESTER CITY LIVERPOOL / La giornata dei verdetti definitivi in Premier League. Oggi pomeriggio a partire dalle 16 si sono giocate in contemporanea tutte le sfide della 38esima ed ultima giornata del massimo campionato inglese. Trionfa il Manchester City di Pep Guardiola che dopo l'iniziale spavento firmato Murray, ha rimontato fino al 4-1 in casa del Brighton. Aguero, Laporte, Mahrez e Gundogan gli eroi che portano i 'Citizens' a quota 98 punti in classifica. A 97 si ferma il Liverpool che nonostante tutto batte comunque il Wolves con un secco 2-0 firmato da Manè. Per quanto riguarda la zona Europa il Chelsea di Sarri chiude terzo dopo lo 0-0 odierno contro il Leicester, con il Tottenham quarto che la spunta sull'Arsenal. 'Gunners' e Manchester United in Europa League.

In Championship scendono Cardiff, Fulham e Huddersfield.

Ecco i risultati dell'ultima giornata di Premier League:

BRIGHTON-MANCHESTER CITY 1-4

27' Murray (B), 28' Aguero (MC), 38' Laporte (MC), 63' Mahrez (MC), 72' Gundogan (MC)

LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON 2-0

17', 81' Mané

Le altre gare:

BURNLEY-ARSENAL 1-3

52’, 63’ Aubameyang (A), 65’ Barnes (B), 95' Nketiah (A)

CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH 5-3

24’, 32’ Batshuayi (CP), 37’ aut. Simpson (CP), 45’ Lerma (B), 56’ Ibe (B), 65’ van Aanholt (CP), 73’ King (B), 81’ Townsend (CP)

FULHAM-NEWCASTLE 0-4

9’ Shelvey, 11’ Perez, 61’ Schar, 90’ Rondon

LEICESTER-CHELSEA 0-0

MANCHESTER UNITED-CARDIFF 0-2

23’ rig., 54’ Mendez-Laing

SOUTHAMPTON-HUDDERSFIELD 1-1

41’ Redmond (S), 55’ Pritchard (H)

TOTTENHAM-EVERTON 2-2

3’ Dier (T), 69’ Walcott (E), 72’ Tosun (E), 75’ Eriksen (T)

WATFORD-WEST HAM 1-4

15’, 80’ rig. Noble (WH), 39’ Lanzini (WH), 47’ Deulofeu (WA), 71’ Arnautovic (WH)

Classifica Premier League: Manchester City 98, Liverpool 97, Chelsea 72, Tottenham 71, Arsenal 70, Manchester United 66, Wolverhampton 57, Everton 54, Leicester 52, West Ham 52, Watford 50, Crystal Palace 49, Newcastle 45, Bournemouth 45, Burnley 40, Southampton 39, Brighton 36, Cardiff 34, Fulham 26, Huddersfield 16

