JUVENTUS DANI ALVES / Una stagione alla Juventus nel 2016/17 per Dani Alves che oggi, presente Gran Premio di Barcellona di Formula 1, è stato intercettato dai microfoni di 'Sky Sport'.

Il terzino brasiliano ora in forza alha speso due parole sulla sua avventura in bianconero: "Juve? Mi mancano più i miei amici in Italia. La Juventus ha fatto parte della mia vita ed è stato un grande piacere giocare lì. Ormai però è una storia passata. Mi è rimasta nel cuore, ma gli amici mi mancano di più".