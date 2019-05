Serie A, 36a giornata: Empoli e Udinese scatti per la salvezza

SERIE A SAMPDORIA EMPOLI FROSINONE UDINESE CLASSIFICA / Pomeriggio all'insegna della lotta salvezza in Serie A con il doppio scatto sull'asse Udinese-Empoli. Bianconeri e azzurri battono a domicilio rispettivamente Frosinone e Sampdoria continuando quello che potrebbe essere un vero e proprio testa a testa fino all'ultima giornata per rimanere aggrappati alla Serie A. A Frosinone ci pensa un super Okaka che con una doppietta stende i ciociari, permettendo alla compagine friulana di salire a quota 37 punti in classifica. Di Samir e Dionisi le altre reti della sfida.

A Genova invece sonoi protagonisti che nella ripresa con uno splendido uno-due stendono la Samp di Giampaolo alimentando le speranze salvezza. Solo per le statistiche il gol di Quagliarella su rigore nel finale.

FROSINONE-UDINESE 1-3

11' Okaka 41' Samir 45' Okaka, 85' Dionisi

SAMPDORIA-EMPOLI 1-2

56' Farias 75' Di Lorenzo, 91' Quagliarella

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus punti 89, Napoli 73, Atalanta* 65, Inter 63, Milan* 62, Torino* 60 Roma 59, Lazio* 58, Sampdoria* 49, Sassuolo* 42, Spal 42, Fiorentina* 40, Cagliari* 40, Parma 38, Bologna 37, Udinese* 37, Genoa* 36, Empoli* 35, Frosinone* 24, Chievo 15.

*Una partita in più

