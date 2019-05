PAGELLE E TABELLINO DI FROSINONE-UDINESE/ Con la prima doppietta di Okaka in Serie A, Tudor conquista una vittoria importantissima. Non bastano Dionisi e Ciano a Baroni per tener botta ai friulani. Giornata negativa di Ariaudo.

FROSINONE

Bardi 6 – Incolpevole sui gol dell’Udinese. Leggermente in ritardo nelle uscite alte e impreciso nei disimpegni con i piedi.

Brighenti 5 – Soffre tantissimo gli inserimenti di de Paul, commette tanti errori in fase di costruzione.

Ariaudo 4,5 – Va in difficoltà quando Lasagna lo punta, commettendo qualche fallo di troppo. Solo in rare occasioni riesce a dirigere al meglio la difesa.

Capuano 5 – Giornata negativa per l’ex Cagliari, che prova in tutti i modi a fermare Okaka, ma senza grande successo.

Paganini 6 – E’ uno dei pochi a creare qualcosa, ma non sempre riesce a farlo in maniera ordinata, consentendo all’Udinese di ripartire in contropiede. Meglio nel secondo tempo.

Sammarco 6 – Cerca di aiutare la difesa quando l’Udinese attacca centralmente, ma non sempre vi riesce. Buone e interessanti le sue verticalizzazioni per le due punte.

Valzania 5,5 – Tanta fisicità ed impegno, soprattutto in fase offensiva. Ingenuo in occasione del primo gol di Okaka. Dall’80’ Maiello – s.v.

Beghetto 5 – Cerca di offrire il suo supporto in entrambe le fasi di gioco, ma manca d’incisività.

Ciano 6 – Prova ad inventare e cerca senza soluzioni di continuità la via del gol, ma da solo può fare ben poco. Dal 73’ Zampano 6 - Si mette a disposizione della squadra con una buona fase difensiva.

Ciofani 5,5 – Bravo nel protegger palla per far salire la squadra. Manca di cinismo sotto porta. Dal 65’ Dionisi 6,5 – E’ uno degli uomini simbolo di questo Frosinone. Grinta, determinazione ma soprattutto voglia di non mollare mai, accorcia le distanze all’85’ con un gol di testa.

Pinamonti 5 – Tanto impegno e corsa per l’ex Inter che però non riesce mai ad inquadrare la porta.

All. Baroni 5 – Il suo Frosinone non riesce mai ad entrare realmente in partita, dimostrando ancora una volta grosse lacune in fase difensiva.

UDINESE

Musso 6,5 – Si fa trovare pronto quando serve, evitando il gol del Frosinone. Preciso nei disimpegni con i piedi.

De Maio 6,5 – L’ex Bologna riesce a costruire bene e a giocare d’anticipo sull’avversario.

Troost-Ekong 6 – Tiene sotto controllo Ciofani, limitandogli il raggio d’azione. Precisi i suoi lanci per gli esterni.

Dal 76’ Nuytinck – s.v.

Samir 7 – Utile nel gioco areo, difende senza fronzoli, puntando più al risultato finale che al ben gioco. Bravo in occasione del gol al 41’.

Stryger Larsen 6,5 – Tanto impegno in entrambe le fasi di gioco, ma soprattutto tanta corsa, mettendo così in seria difficoltà Beghetto.

Mandragora 6 – Cerca sempre di dettare i tempi di gioco, aiutando Sandro in fase di non possesso palla.

Sandro 6 – Funge da schermo davanti la difesa, limitando le sortite centrali del Frosinone. Dal 62’ Hallfredsson 6 – Mette ordine a centrocampo, soprattutto quando il Frosinone prova a pressare alto.

de Paul 8 – Corre, si sacrifica, da consigli ai compagni di squadra, ma soprattutto fornisce due assist eccezionali ai compagni di squadra, ipotecando la vittoria.

D'Alessandro 6,5 – Dedizione tattica, voglia di fare e velocità: qualità importanti in una partita che vale quasi una stagione.

Lasagna 6,5 – Con la sua velocità, mette in seria difficoltà la difesa del Frosinone. Da due sue spunti, arrivano il secondo ed il terzo gol.

Okaka 8 – Con la sua fisicità, la sua voglia di segnare e il cinismo sotto porta, sfrutta a dovere tutti i palloni che i compagni di squadra gli danno, mettendo a segno una doppietta. Dall’86’ Pussetto – s.v.

All. Tudor 7 – La sua Udinese riesce a difendere con ordine e a capovolgere l’azione da difensiva a offensiva con grande velocità, sfruttando quasi sempre le costruzioni costruite.

Arbitro: Pasqua 6 – Discreta prestazione del direttore di gara di Tivoli, che sanziona con l’ammonizione solo i falli più cattivi.

TABELLINO

FROSINONE-UDINESE 1-3

Frosinone (3-4-3): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano, Paganini, Sammarco, Valzania (80’ Maiello), Beghetto, Ciano (73’ Zampano), Ciofani (65’ Dionisi), Pinamonti. A disposizione: Iacobucci, Marciano, Ghiglione, Krajnc, Simic, Goldaniga, Molinaro, Cassata, Trotta. All. Baroni

Udinese (3-5-2): Musso, De Maio, Troost-Ekong (76’ Nuytinck), Samir, Mandragora, Sandro (62’ Hallfredsson), de Paul, Stryger Larsen, D'Alessandro, Lasagna, Okaka (86’ Pussetto). A disposizione: Perisan, Nícolas, Wilmot, ter Avest, Zeegelaar, Badu, Micin, Teodorczyk. All. Tudor

MARCATORI: 11’ – 44’ Okaka (U), 41’ Samir (U), 85’ Dionisi (F)

ARBITRO: Fabrizio Pasqua (Sez. di Tivoli)

AMMONITI: 31’ Okaka (U), 40’ Ariaudo (F), 52’ Ciano (F), 54’ Sandro (F), 90’ Samir (U)

ESPULSI:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui