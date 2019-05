CALCIOMERCATO JUVENTUS BOLOGNA MIHAJLOVIC / Accostato alla Juventus per l'eventuale dopo Allegri, Sinisa Mihajlovic ha fatto il punto sul suo futuro a Bologna.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico è intervenuto oggi in conferenza stampa: "Sono tornato a Bologna dopo 10 anni perché ho avuto la possibilità di riprendere quello che avevo lasciato, ora ho il dovere di concludere il mio lavoro. I tifosi sono sempre stati gentili con me, io non dimentico. Ci sono dei giocatori che mi hanno chiesto di restare - ha svelato il tecnico serbo - Ho vietato a tutti, compreso il mio staff, di parlare del futuro. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare solo a una cosa: la partita di domani".