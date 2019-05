CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA POGBA ICARDI / Tanti bassi, pochissimi alti ed un futuro piuttosto incerto. Non mancano i dubbi sul destino di Paulo Dybala che dopo un'annata ben al di sotto della spettative non è oiù così certo di rimanere alla Juventus anche la prossima stagione. I bianconeri devono infatti effettuare le giuste valutazioni vista la clamorosa involuzione del funambolo argentino.

Il futuro di Dybala potrebbe inoltre essere in qualche modo connesso anche a quello di Massimiliano Allegri , altro tassello fondamentale prima di adentrarsi in una calda estate di calciomercato. Per tutte le notizie di mercato Clicca Qui

Secondo quanto riporta 'Il Corriere di Torino', Paulo Dybala potrebbe essere utilizzato dalla Juventus come pedina di scambio. Due le soluzioni più probabili in questo senso e portano a due big che farebbero comodo al club bianconero. La prima porta al Manchester United che qualora volesse l'argentino ex Palermo potrebbe mettere sul piatto Paul Pogba, vecchia conoscenza dei bianconeri. L'altra pista porterebbe invece in casa Inter con eventuale scambio Dybala-Icardi tutto argentino. I due argentino hanno infatti età e contratti piuttosto simili. L'ultima ipotesi spuntata recentemente porta invece al Bayern Monaco che dovrebbe però sborsare un assegno a tre cifre.

