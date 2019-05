CALCIOMERCATO INTER CHIESA POLITANO FIORENTINA / Nonostante una Champions ancora tutta da conquistare l'Inter pensa già con forza alla prossima estate di calciomercato. Non dovrebbero mancare le novità con diversi nodi da sciogliere, a partire dalla panchina per poter poi stabilire le giuste strategie. Secondo quanto riportato da 'SportMediaset' tra i principali obiettivi dei nerazzurri ci sarebbe l'esterno della Fiorentina, Federico Chiesa.

Non manca però la concorrenza per il classe 1997, tra cui quella della, da tempo interessata al funambolo viola. Per strapparlo alla Fiorentina, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto una contropartita tecnica di alto livello anche per ammortizzare le enormi richieste economiche dei toscani che si aggirano sui 70/80 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Sul piatto potrebbe finire Matteo Politano, esterno prelevato quest'anno dal Sassuolo e che è certamente tra le note positive dell'annata dell'Inter di Spalletti. L'ex neroverde sarebbe quindi il sacrificato di lusso per alleggerire il prezzo del cartellino di Chiesa.

