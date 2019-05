TORINO SASSUOLO CAIRO PETRACHI / Partita pazzesca tra Torino e Sassuolo conclusa con la vittoria dei padroni di casa trascinati dal 'Gallo' Andrea Belotti. Ai microfoni di 'Sky Sport' è intervenuto il presidente granata Urbano Cairo dopo la vittoria contro i neroverdi: "È stata una grande gioia. Non eravamo fuori da nulla, ci saremmo giocati tutto contro la Lazio. Sicuramente era una partita da cui ci aspettavamo un esito diverso. Bravi Zaza e Belotti, è stata una grande emozione. La squadra ha continuato a crederci, ha fatto una partita di livello assoluto. Belotti? Sbagliare un rigore sicuramente per lui non è stato bello, non è una cosa che ti dà morale.

Però nel secondo tempo è entrato in campo bene, ha fatto tantissimo".

MERCATO - "L’obiettivo per noi è quello di tenere i giocatori che abbiamo e puntellare la rosa con uno-due innesti. Ora vedremo col nostro direttore sportivo. Abbiamo dei giovani che possono rientrare dai prestiti come Lyanco, Bonifazi, Niang. Abbiamo una rosa molto ampia e tanto da cui pescare. Qualcosa si può fare, ma non serve molto. La rosa è importante e competitiva. Petrachi resta? Ha un contratto fino al 2020, non si è parlato di altro quindi per il momento io lo considero a bordo”. Questo l'annuncio di Cairo su Petrachi che era stato spesso accostato alla Roma.

