SAMPDORIA EMPOLI DEFREL INFORTUNIO / Sampdoria-Empoli parte subito con un giallo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Infortunio dell'ultimo minuto per i doriani che rinunciano a Gregoire, annunciato nell'undici titolare e poi sostituito da Manoloprima del calcio d'inizio. Il francese si è fermato nel riscaldamento contro l’Empoli e al suo postoha scelto l'ex Southampton preferito a Saponara e Ramirez con Caprari che arretra sulla trequarti. Per l'ex attaccante del Cesena dovrebbe trattarsi di un risentimento muscolare dopo che già in settimana aveva accusato qualche problemino.