SERIE A TORINO SASSUOLO/ Partita rocambolesca quella dell'Olimpico Grande Torino dove a spuntarla sono stati i padroni di casa per 3-2 su un Sassuolo mai domo. Dopo un rigore sbagliato da Belotti infatti, Bourabia porta in vantaggio i neroverdi ma l'esultanza, con maglietta alzata, gli costa l'espulsione per doppio giallo. Alle prime battute della ripresa il Toro centra il pari proprio con il Gallo, servito alla grande da De Silvestri. Ma la squadra di De Zerbi non molla e torna avanti grazie al delizioso colpo di tacco di Lirola.

Sembrerebbe finita ma a rimettere in carreggiata i granata ci pensa Simone, che superae fissa il risultato sul 2-2. Pochissimi minuti più tardi, una girata meravigliosa di Belotti regala i tre punti all'11 allenato da, che continua così a lottare per l'Europa. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 89, Napoli 73, Atalanta* 65, Inter 63, Milan* 62, Torino* 60 Roma 59, Lazio* 58, Sampdoria 49, Sassuolo* 42, Spal 42, Fiorentina* 40, Cagliari* 40, Parma 38, Bologna 37, Genoa* 36, Udinese 34, Empoli 32, Frosinone 24, Chievo 15.

*Una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui