TORINO SASSUOLO MAGNANELLI BOURABIA/ Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' al termine del primo tempo fra Torino e Sassuolo, Francesco, capitano dei neroverdi, ha parlato del vantaggio dei suoi e dell'espulsione di: "Non è facile giocare in questo stadio contro questa squadra. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e sfortunati a prenderci il cartellino rosso. Espulsione? Probabilmente da regolamento ci sta, gli ho contestato la prima che secondo me era un po' troppo leggera".