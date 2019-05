Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>SASSUOLO BERARDI CARNEVALI/ Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta Sportiva', Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, di Domenico: "Per il nostro esterno servono almeno 50 milioni di euro a noi e 10 per il ragazzo, sennò resta al Sassuolo e siamo decisamente contenti di averlo con noi". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!