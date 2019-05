PAGELLE TABELLINO TORINO SASSUOLO / Allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena uno splendido match tra il Torino di Mazzarri e il Sassuolo di De Zerbi. La gara, terminata 3-2, si sblocca al 27' con la rete di Bourabia, che viene poi subito espulso per essersi alzato la maglia, nonostante fosse già ammonito. Dopo il vantaggio neroverde è il Toro a salire in cattedra con Belotti, protagonista in negativo con un rigore fallito. Il Gallo si rifà ampiamente, segnando prima al 56' e successivamente all'81. In mezzo, le reti di Lirola e di Zaza. Tre punti pesanti per i granata, che possono continuare a sperare nell'Europa.

TORINO

Sirigu 6 - Può fare poco sul tiro ben indirizzato di Bourabia. Compie un miracolo su Boga nella ripresa ma non può nulla sul colpo di tacco di Lirola

Izzo 6 - Gioca una gara attenta, senza particolari sbavature. Al 31' si rende pericoloso in zona gol con un colpo di testa che non sorprende Consigli.

Nkoulou 5,5 - Non è il solito Nkoulou quest'oggi. In alcune circostanze appare troppo irruento, ritrovandosi a commettere falli evitabili. La gara di oggi non intacca la splendida stagione disputata.

Moretti 5,5 - Prestazione quasi sufficiente. Nella ripresa commette qualche sbavatura

De Silvestri 7 - È uno degli insostituibili di Mazzarri. Il terzino destro fa su e giù sulla fascia, scodellando diversi palloni interessanti in area neroverde. Suo l'assist per Belotti

Meitè 6 - Perde qualche duello di troppo a centrocampo. Impreciso anche in fase di impostazione. Nel finale di partita risulta però decisivo nel fornire l'assist vincente a Zaza

Lukic 6 - È forse l'unico del reparto che riesce in qualche modo a districarsi dal folto pressing avversario. Gioca un po' condizionato dal giallo. Dal 49' Zaza 6,5 - Perde l'attimo in una situazione che avrebbe potuto regalare il vantaggio ai suoi e spara sul corpo di Consigli. Al 68' fallisce un'occasione ancora più ghiotta, colpendo malissimo. Sembra andare tutto storto fino all'81', momento in cui l'ex Juve riesce a siglare il momentaneo pareggio.

Baselli 6,5 - Dovrebbe dare lo spunto per mandare in porta gli attaccanti ma spesso si perde nel primo tempo. Nella ripresa si accende, dando il via alla giocata che ha portato Belotti al gol. Dall'89' Bremer SV

Ansaldi 6 - Entrato con il piglio giusto, esce per infortunio dopo poco 22'. In bocca al lupo. Dal 22′ Iago Falque 6 - Ha l'occasione di far male agli avversari ma, un po' per il tiro troppo strozzato e un po' per l'abilità di Consigli, non riesce nell'intento. Per il resto, però, non gioca poi così male.

Berenguer 6 - È autore di alcuni strappi molto interessati. Dà la sensazione di potersi inventare sempre la giocata.

Belotti 7 - Croce e delizia quest'oggi. Manda alle stelle un rigore pesantissimo, che avrebbe pouto essere determinante per le ambizioni europee della squadra. Si rifà nel secondo tempo, sfruttando l'assist al bacio di De Silvestri e superando Consigli con un gol da cineteca.

All. Mazzarri 7 - Il Torino continua a stupire e questo è anche merito suo.

Mette in campo una squadra mai doma e sempre pronta a reagire alle avversità.

SASSUOLO

Consigli 6,5 - Compie diverse ottime parate e si fa trovare sempre pronto. Oggi vince nettamente il duello con il collega Sirigu. Impossibile neutralizzare i gol di Belotti. Superbo il suo intervento su Zaza, che poi però lo punisce.

Lirola 7 - Quando ha spazio spinge, creando difficoltà agli avversari. Nella ripresa cresce e segna un gol di tacco, dimostrando grande senso del gol.

Demiral 5,5 - Per gran parte della partita, il classe '98 copre bene tutti gli spazi. Da rivedere invece il suo comportamento in occasione del gol di Belotti, bravo a rubargli il tempo.

Ferrari 5,5 - Attento per la prima parte di gara. Nella ripresa sbaglia in occasione del gol di Belotti.

Peluso 5,5 - soffre gli sprint di De Silvestri. Non la sua migliore prestazione.

Duncan 6 - Si destreggia bene in mezzo al campo. La sua fisicità è sempre di fondamentale importanza per De Zerbi. Dal 79' Locatelli SV

Magnanelli 5 - È la causa del calcio di rigore, poi sbagliato da Belotti. Il suo tocco di mano in area avrebbe potuto avere conseguenze importanti per i suoi.

Bourabia 6,5 - Il centrocampista prima sblocca la gara con un colpo da biliardo che non lascia scampo a Sirigu poi, già ammonito, si becca il secondo giallo per aver portato la maglia sopra al capo durante l'esultanza.

Sensi 6 - Tecnicamente è uno dei migliori dello scacchiere di De Zerbi. Soprattutto nel primo tempo mette in difficoltà gli avversari.

Djuricic 6 - Fornisce l'assist decisivo a Bourabia in occasione del gol. Nella ripresa ha una ghiotta occasione ma, al termine di un ottimo contropiede, non inquadra la porta. Dal 64' Rogerio 6 - Si impegna nel provare a contenere le ripartenze granata.

Boga 6 - Dopo la bella prestazione della scorsa settimana, ci si sarebbe aspettato qualcosa di più da lui. Nella ripresa torna sui suoi livelli nel momendo decisivo, saltando De Silvestri e tirando un siluro su Sirigu. A seguito della respinta, Lirola poi sigla il secondo gol neroverde. Dal 72' Babacar 5,5 - Incide poco.

All. De Zerbi 5,5 - Perde i tre punti nel giro di pochi minuti, a testimonianza della stagione tra alti e bassi della squadra.

Arbitro: Giacomelli 6 - Gestisce bene la gara

TABELLINO

TORINO-SASSUOLO 3-2

MARCATORI - 27' Bourabia, 56', 81 Belotti, 70' Lirola, 81' Zaza

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Lukic (49' Zaza), Baselli (89' Bremer), Ansaldi (22′ Iago Falque); Berenguer, Belotti. A disp: Ichazo, Rosati, Singo, Damascan, Millico. All. Walter Mazzarri

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan (79' Locatelli), Magnanelli, Bourabia; Sensi, Djuricic (64' Rogerio), Boga (72' Babacar). A disp: Pegolo, Lemos, Marlon, Sernicola, Adjapong, Odgaard, Brignola, Di Francesco, Matri. All. Roberto De Zerbi

ARBITRO: Giacomelli della sezione di Torino

AMMONITI - Lukic (T); Ferrari, Locatelli, Demiral (S).

ESPULSI: Bourabia (S).

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui