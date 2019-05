DIRETTA SPAL NAPOLI / Con salvezza e secondo posto aritmeticamente conquistati, Spal-Napoli (ore 18) non avrà alcuna ripercussione a livello di classifica e anche per questo dovrebbe regalarci uno spettacolo godibile. Grazie alle quattro vittorie e un pareggio conquistati nelle ultime cinque partite, la squadra di Semplici si è guadagnata la presenza in Serie A per il terzo anno consecutivo e vorrà ora fare bella figura contro una big davanti al proprio pubblico.

Calciomercato.it segue la gara in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-NAPOLI

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Cionek; Lazzari, Murgia, Missiroli, Valoti, Fares; Petagna, Floccari. All. Semplici

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Younes, Milik. All. Ancelotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 89, Napoli 73, Atalanta* 65, Inter 63, Milan* 62, Torino* 60 Roma 59, Lazio* 58, Sampdoria* 49, Sassuolo* 42, Spal 42, Fiorentina* 40, Cagliari* 40, Parma 38, Bologna 37, Udinese* 37, Genoa* 36, Empoli* 35, Frosinone* 24, Chievo 15.

*Una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui