DIRETTA FROSINONE UDINESE / Approfittare della sconfitta del Genoa in casa dell'Atalanta e mettersi al riparo da un'eventuale rimonta dell'Empoli: è questo il doppio obiettivo di Igor Tudor in vista di Frosinone-Udinese. La squadra bianconera non vince ormai da cinque partite e un successo in terra ciociara rappresenterebbe una grande boccata d'ossigeno nella corsa salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-UDINESE

Frosinone(3-5-2): Bardi; Capuano, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Beghetto, Valzania, Sammarco, Ciano; Pinamonti, Ciofani

Udinese(3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D'Alessandro; Lasagna, Okaka

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA: Juventus punti 89, Napoli 73, Atalanta* 65, Inter 63, Milan* 62, Torino* 60 Roma 59, Lazio* 58, Sampdoria 49, Sassuolo* 42, Spal 42, Fiorentina* 40, Cagliari* 40, Parma 38, Bologna 37, Genoa* 36, Udinese 34, Empoli 32, Frosinone 24, Chievo 15.

*Una partita in più

