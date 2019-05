Lazio, Caicedo si guadagna la conferma

CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO - Felipe Caicedo è pronto a legarsi ancora a lungo alla Lazio.

Il centravanti ecuadoriano classe 1988 è in scadenza di contratto con i biancocelesti tra tredici mesi, ma secondo quanto riportato da 'Rai Sport', il club capitolino avrebbe già iniziato le trattative per il prolungamento dell'accordo almeno per un'altra stagione con l'ex Espanyol.