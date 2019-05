Inter, dalla Spagna: clamoroso ribaltone Sarabia

CALCIOMERCATO INTER SARABIA - Nei giorni scorsi si è vociferato di un forte interessamento dell'Inter nei confronti di Pablo Sarabia, 27enne esterno offensivo spagnolo in scadenza di contratto nel 2020 con il Siviglia. La clausola rescissoria fissata ad appena 18 milioni di euro fa gola ai nerazzurri, che sarebbero stati disposti a raddoppiare l'ingaggio del giocatore che attualmente guadagna 1,5 milioni di euro.

Per tutte le news di CLICCA QUI . Quando tutto sembrava fatta, ecco il ribaltone: l'emittente iberica 'ABC' ha rivelato che Sarabia ha cambiato agente e che il suo nuovo rappresentante ha già in programma un incontro conper discutere il rinnovo di contratto con il club andaluso. Una mossa che spiazza l'Inter costretta a cambiare obiettivo per il dopo