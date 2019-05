JUVENTUS NUOVA MAGLIA / Tutto confermato: grandi novità per la Juventus 2019/2020 almeno per quel che riguarda le divise da gioco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La primabianconera per la prossima stagione non avrà, infatti, le tradizionali strisce: confermate le anticipazioni uscite nei giorni scorsi con due bande larghe bianche e nere intervellate da una sottile striscia rosa che richiama il primo colore sociale del club piemontese. L'ufficialità è stata data questa mattina: "Non temere il cambiamento, osa dettare le nuove regole. Fai in modo che le tradizioni non siano un limite" lo slogan scelto dalla Juventus per presentare le maglie 2019/2020.